В Молдавии одобрили законопроект о запрете ношения и хранения георгиевских лент

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В Молдавии в третьем финальном чтении одобрили законопроект о запрете на ношение и хранение георгиевских лент, а также использования символики V и Z, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
В Молдавии одобрили законопроект о запрете ношения и хранения георгиевских лент
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Об этом сообщает РИА Новости.

«Законопроект одобрен в финальном чтении голосами 53 депутатов», — сказал Гросу.

Таким образом, за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование общеизвестных атрибутов и символов, используемых в связи с актами военной агрессии, физлицам, чиновникам и юрлицам будет грозить штраф.

При этом, как пояснила глава юридической парламентской комиссии Олеся Стамате, запрет не касается ношения георгиевской ленты, если она является частью воинской награды. 

Депутаты из оппозиционного блока коммунистов и социалистов парламента Молдавии ранее оспорили в суде поправки в законодательство о запрете ношения георгиевских лент.

В ноябре 2021 года сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

Власти немецкой федеральной земли Нижняя Саксония также сообщили о недопустимости публичной демонстрации флагов Советского Союза и георгиевских лент.

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