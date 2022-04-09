Полиция Нижней Саксонии будет пресекать демонстрацию флагов СССР и георгиевских лент

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Власти немецкой федеральной земли Нижняя Саксония сообщили о недопустимости публичной демонстрации флагов Советского Союза и георгиевских лент.

В региональном МВД напомнили о проведении в Оснабрюке и Ганновере мероприятий, направленных против дискриминации россиян. 

Как сообщает РИА Новости, в ведомстве издали указ, согласно которому полиция должна пресекать «злоупотребление правом на собрания для пророссийской военной пропаганды» и принимать меры против запугивания бежавших с территории Украины лиц.

В МВД подчеркнули недопустимость демонстрации символа «Z», флагов СССР или георгиевской ленты, так как «их чётко следует интерпретировать как символы территориальной экспансии российского государства».

Ранее сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

В МИД России раскритиковали соответствующее решение.

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