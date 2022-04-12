Депутаты Молдавии оспорили поправки о запрете на ношение георгиевских лент

Депутаты из оппозиционного Блока коммунистов и социалистов парламента Молдавии оспорили в суде поправки в законодательство о запрете ношения георгиевских лент.

«Мы считаем, что эти поправки противоречат положениям Конституции, которая гарантирует свободу мнений, а также публичного выражения», — цитирует ТАСС депутата парламента Адриана Лебединского.

Запрет также осудили ряд общественных организаций в республике. По словам собеседника агентства, поправки внесли вместе с другими изменениями в Кодекс о правонарушениях, о которых оппозиционеры не были в курсе.

Ранее РИА Новости со ссылкой на молдавского депутата сообщили, что в республике запретят изготовление, продажу, хранение и публичное распространение георгиевских лент.

За нарушение новых норм физическим лицам грозит штраф в размере от 245 до $490 в переводе на национальную валюту или общественные работы. Юридических лиц могут оштрафовать на сумму до $980.

До этого сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

Власти немецкой федеральной земли Нижняя Саксония также сообщили о недопустимости публичной демонстрации флагов Советского Союза и георгиевских лент.