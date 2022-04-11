Зампостпреда КНР при ООН: отправка оружия Киеву не принесёт мир на Украину

Отправка оружия Киеву и введение санкций против России не принесут мир на Украину. Об этом заявил зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.

«Другие участники международного сообщества должны сделать больше для содействия диалогу и переговоров, создать необходимые условия и атмосферу для достижения прогресса в переговорах», — цитирует РИА Новости Дай Бина.

По его словам, простое введение санкций и отправка оружия не принесут мира.

Дипломат подчеркнул, что антироссийские санкции запустили продовольственный и энергетический кризис.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС согласовали продолжение военной помощи Украине, в частности увеличение поставок оружия на фоне опасений усиления боевых действий на востоке страны.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украине нужно тяжёлое вооружение и времени на отговорки у партнёров нет.