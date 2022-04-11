Главы МИД ЕС согласовали продолжение военной помощи Украине, в частности увеличение поставок оружия на фоне опасений усиления боевых действий на востоке страны. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Министры обсудили ситуацию на Украине, опасения в связи с возможным усилением боевых действий в Донбассе, на востоке страны... Все согласились с необходимостью продолжать поддержку Украины, в том числе военную», — цитирует РИА Новости Борреля.

По его словам, «необходимо сосредоточить усилия на обороноспособности Украины».

Политик подчеркнул, что «в настоящий момент это важнее, чем санкции против России».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Боррель попросил представителей стран — членов ЕС поскорее передать Украине запрошенные ею вооружения для противостояния операции России по защите Донбасса.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украине нужно тяжёлое вооружение и времени на отговорки у партнёров нет.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».