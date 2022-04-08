Мэр Краматорска Гончаренко объявил срочную эвакуацию мирных жителей

Короткая ссылка
Мэр подконтрольного властям Украины Краматорска Александр Гончаренко объявил об экстренной эвакуации жителей города при помощи автотранспорта.
Мэр Краматорска Гончаренко объявил срочную эвакуацию мирных жителей
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

«Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей», — передаёт РИА Новости его заявление, сделанное на брифинге.

По словам мэра, на 8 апреля понадобится порядка 30—40 водителей.

Как ранее заявили в Минобороны России, удар по вокзалу  в Краматорске нанёс ракетный дивизион Вооружённых сил Украины из района Доброполья.

Целью удара украинских войск по вокзалу был срыв массового выезда жителей из города для использования их в качестве живого щита, подчеркнули там.

В Минобороны напомнили, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе железнодорожного вокзала, применяются только украинскими войсками.

8 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что при ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску, 30 человек погибли и около 100 пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить