Мэр Краматорска Гончаренко объявил срочную эвакуацию мирных жителей
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«Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей», — передаёт РИА Новости его заявление, сделанное на брифинге.
По словам мэра, на 8 апреля понадобится порядка 30—40 водителей.
Как ранее заявили в Минобороны России, удар по вокзалу в Краматорске нанёс ракетный дивизион Вооружённых сил Украины из района Доброполья.
Целью удара украинских войск по вокзалу был срыв массового выезда жителей из города для использования их в качестве живого щита, подчеркнули там.
В Минобороны напомнили, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе железнодорожного вокзала, применяются только украинскими войсками.
8 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что при ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску, 30 человек погибли и около 100 пострадали.