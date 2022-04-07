Юрист Ярмуш оценила идею признать в России выданные в ДНР и ЛНР доверенности

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Дарья Ускова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева признать доверенности, выданные в ДНР и ЛНР после принятия решения о признании независимости данных республик.
Юрист Ярмуш оценила идею признать в России выданные в ДНР и ЛНР доверенности
  • © РИА Новости / Ирина Геращенко

«Я считаю, что, когда Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР и теперь оказывает помощь этим республикам, в том числе военной спецоперацией по освобождению территорий этих республик, следующим логическим шагом будет закрепление в нашем законодательстве юридических посылов, которые могли бы обеспечить беспрепятственное юридическое взаимодействие между Россией и республиками», — пояснила специалист.

Легализация доверенностей, выдаваемых на территории республик Донбасса, по мнению Ярмуш, возможна только при наличии законодательного акта о признании их Россией.

«Признание на территории Российской Федерации доверенностей, выданных нотариусами ДНР и ЛНР, поможет гражданам в гражданском обороте, во взаимодействиях с госорганами... Я, конечно, поддерживаю такое предложение», — заключила юрист.

Ранее в Госдуме предложили признать в России выданные в ДНР и ЛНР доверенности.

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