Почти 516 тысяч беженцев пересекли границу России в Ростовской области с начала эвакуации

С начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик российскую границу в Ростовской области пересекли почти 516 тыс. человек, заявил губернатор региона Василий Голубев.

«На сегодня госграницу в Ростовской области с Украины пересекли почти 516 тыс. человек. Конечно, они нуждаются в поддержке при интеграции в российское общество», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что работодатели в Ростове готовы предоставить более 2 тыс. рабочих мест беженцам из Донбасса.

Основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала о льготах, положенных беженцам в России.