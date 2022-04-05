Почти 516 тысяч беженцев пересекли границу России в Ростовской области с начала эвакуации

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С начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик российскую границу в Ростовской области пересекли почти 516 тыс. человек, заявил губернатор региона Василий Голубев.
Почти 516 тысяч беженцев пересекли границу России в Ростовской области с начала эвакуации
  • РИА Новости

«На сегодня госграницу в Ростовской области с Украины пересекли почти 516 тыс. человек. Конечно, они нуждаются в поддержке при интеграции в российское общество», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что работодатели в Ростове готовы предоставить более 2 тыс. рабочих мест беженцам из Донбасса.

Основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала о льготах, положенных беженцам в России.

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