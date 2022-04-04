Юрист Гукова рассказала о действующих в России льготах для беженцев

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Основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала о льготах, положенных беженцам в России.
Юрист Гукова рассказала о действующих в России льготах для беженцев
  • РИА Новости

В беседе с «Известиями» юрист отметила, что лица, находящиеся на территории России в качестве беженцев, имеют право на содействие в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания, медпомощь, помощь в трудоустройстве, бесплатное проживание в центре временного размещения, а также в устройстве детей в детские сады и школы и прочее.

«Помимо этого, каждому прибывшему в Россию жителю ДНР и ЛНР после 18 февраля 2022 года положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей. Также беженцам будет предоставлено бесплатное питание в пунктах временного размещения», — добавила Гукова.

Ранее ФАН со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области писало, что в регионе собрали более 124 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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