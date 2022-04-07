Депутат Госдумы Сухарев предложил признать в России выданные в ДНР и ЛНР доверенности

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил признать доверенности, выданные в ДНР и ЛНР после принятия решения о признании независимости данных республик. Копия письма на имя премьера Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель напомнил, что в конце февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

При этом как до признания независимости, так и после свершившегося факта доверенности, выданные гражданам на территориях данных республик, не признаются Россией, отметил Сухарев.

Жители Донецка или Луганска, подчеркнул парламентарий, не могут использовать эти документы, чтобы доверить третьим лицам право вступить в наследство на территории России от их имени, совершить сделку по продаже или приобретению имущества, подать или запросить документы в государственных учреждениях, совершить иные юридически значимые действия.

«В этой связи прошу вас дать поручение рассмотреть вопрос о возможности признания в Российской Федерации юридической силы доверенностей, выданных на территориях независимых Донецкой и Луганской народных республик», ­— говорится в обращении.

В соответствии с указом №74 президента России Владимира Путина от 18 февраля 2017 года страна признала определённый перечень документов, выдаваемых в ДНР и ЛНР, в частности документы об образовании, свидетельства о рождении, документы, удостоверяющие личность, и так далее. Доверенности в данный перечень не включены.

В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты России, в свою очередь, отметили, что в настоящее время распоряжений от федеральных органов исполнительной власти относительно возможности признания на территории России таких доверенностей не поступало.

Ранее стало известно, что с начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик российскую границу в Ростовской области пересекли почти 516 тыс. человек.