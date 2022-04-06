В Петербурге более тысячи человек приняли участие в сборе гумпомощи для жителей Донбасса

В Санкт-Петербурге на горячую линию Красного Креста поступило более 4 тыс. обращений по поводу содействия беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. При этом более 1 тыс. горожан сдали в пункт сбора гуманитарную помощь.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как уточняется, чаще всего петербуржцы приносят в пункты сбора детское питание, игрушки, канцтовары, памперсы, предметы гигиены и прочее.

Наряду с этим в подмосковных Химках для переселенцев из Донбасса собрали более 4 т гумпомощи. Такие данные привёл глава городского округа Дмитрий Волошин, сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о ситуации с беженцами из Донбасса и с Украины.