Губернатор Ростовской области рассказал о ситуации с беженцами из Донбасса и с Украины

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что более 516 тыс. человек пересекли границу России в регионе с середины февраля.
Губернатор Ростовской области рассказал о ситуации с беженцами из Донбасса и с Украины
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Более 516 тыс. человек пересекли границу в Ростовской области», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что две трети из этого числа — с Украины, а ещё треть — это люди с российским гражданством, среди которых жители Луганской и Донецкой народных республик, которые могли получить паспорт гражданина России.

Губернатор отметил, что поначалу среди беженцев было очень много детей, позже их количество несколько сократилось. 

«Порядка 83 тыс. уже сегодня получили выплаты. Работа идёт постоянно», — сказал он, уточнив, что материальная помощь оказана более чем 97% обратившихся.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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