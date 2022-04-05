В Подмосковье работает 130 волонтёрских пунктов сбора гумпомощи для беженцев из Донбасса

В Московской области работает 130 волонтёрских пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Время очень непростое. Мы все это прекрасно понимаем, и поэтому мы должны быть едины — максимально сделать так, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, которые сегодня в беде, чувствовали нашу заботу», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

В настоящее время в работе пунктов задействован 1481 волонтёр. Такие точки расположены в вузах, ресурсных и молодёжных центрах, на базе общественных палат.

В пунктах временного размещения беженцы обеспечены питанием и медицинской помощью.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.