В Подмосковье работает 130 волонтёрских пунктов сбора гумпомощи для беженцев из Донбасса
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Время очень непростое. Мы все это прекрасно понимаем, и поэтому мы должны быть едины — максимально сделать так, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, которые сегодня в беде, чувствовали нашу заботу», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.
В настоящее время в работе пунктов задействован 1481 волонтёр. Такие точки расположены в вузах, ресурсных и молодёжных центрах, на базе общественных палат.
В пунктах временного размещения беженцы обеспечены питанием и медицинской помощью.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.