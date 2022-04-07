В ООН прокомментировали видео с расправой над российскими пленными на Украине

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал видеозапись с расправой над пленными и ранеными российскими военными на Украине.

«Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства украинскими националистами российских военнопленных.

В ролике запечатлён момент расстрела умирающего российского пленного, а у одного из убитых за спиной были связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб, уже будучи в плену.

В Минобороны России заявили, что насилие и издевательства над российскими военнопленными на Украине своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны.

Там подчеркнули, что киевский режим ещё 1 апреля уведомил Великобританию, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.