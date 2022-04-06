Минобороны России: пытки над военными на Украине копируют действия карателей времён войны

Насилие и издевательства над российскими военнопленными на Украине своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

«Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и всё это широко распространяется в сети интернет и средствах массовой информации», — сообщили в штабе.

Подобные вопиющие факты остаются без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК, подчеркнули там.

Как сообщили в координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине, киевский режим ещё 1 апреля уведомил Великобританию, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными.

В МИД России напомнили, что все преступники, причастные к пыткам российских военнопленных, будут найдены и преданы суду.