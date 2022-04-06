МИД России: причастные к пыткам российских военнопленных на Украине будут найдены

Все преступники, причастные к пыткам российских военнопленных, будут найдены и преданы суду, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Все люди, которые причастны к подобным преступлениям в отношении российских военнослужащих, как об этом уже говорили руководство нашей страны и силовой блок нашей страны — те люди, которые занимаются раскрытием преступлений (они эту позицию чётко обозначили), — будут найдены и преданы суду», — сказала дипломат.

Как сообщил координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, киевский режим ещё 1 апреля уведомил Великобританию, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными.

Освобождённый из плена российский солдат рассказал об издевательствах со стороны украинских военных.