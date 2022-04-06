Минобороны России: Киев уведомил Лондон о том, что не будет соблюдать Женевскую конвенцию
- РИА Новости
Западные страны знают о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, отметили там.
Кроме того, Запад пытается помочь украинским властям избежать ответственности, подчеркнули в штабе.
«Об этом свидетельствует то, что киевский режим ещё 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными», — сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Кроме того, украинские власти убеждают западные страны побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным, добавил он.
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил выяснить все обстоятельства, при которых были сняты видеоролики с убийством российских военнопленных на Украине.
Как подчеркнули в СК, действия украинских вооружённых формирований грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.