Киевский режим 1 апреля уведомил Британию о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными, заявили в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.

Западные страны знают о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, отметили там.

Кроме того, Запад пытается помочь украинским властям избежать ответственности, подчеркнули в штабе.

«Об этом свидетельствует то, что киевский режим ещё 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными», — сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кроме того, украинские власти убеждают западные страны побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным, добавил он.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил выяснить все обстоятельства, при которых были сняты видеоролики с убийством российских военнопленных на Украине.

Как подчеркнули в СК, действия украинских вооружённых формирований грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.