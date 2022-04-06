Газета NYT «подтвердила подлинность» видео с расправой над российскими пленными на Украине

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Газета The New York Times сообщила, что подтвердила подлинность видеозаписи с расправой над пленными и ранеными российскими военными на Украине.

«Видео, опубликованное в интернете в понедельник и верифицированное New York Times, предположительно, запечатлело, как группа украинских солдат убивает российских военных», — сообщила газета.

В статье редакция NYT ссылается в том числе на сообщения британского журналиста Оза Катерджи.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства украинскими националистами российских военнопленных.

В ролике запечатлён момент расстрела умирающего российского пленного, а у одного из убитых за спиной были связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб, уже будучи в плену.

В Минобороны России заявили, что насилие и издевательства над российскими военнопленными на Украине своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны.

Там подчеркнули, что киевский режим ещё 1 апреля уведомил Великобританию, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

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