Представитель НМ ЛНР Марочко назвал постановкой распространяемые Киевом кадры из Бучи

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что фото из Бучи — постановочные.

«Могу сразу отметить, что те картинки, которые распространяются: первое — они, если можно так выразиться, очень свежие, и второе — есть факты, которые свидетельствуют о том, что это военные постановки. Так случилось, что заканчивал биофак, прекрасно знаю, что происходит с трупом на второй, на третий день, а мы видим, что практически на четвёртый день опубликовали эти ужасные кадры, как якобы какие-то трупы лежат на дороге», — рассказал он.

По словам Марочко, люди, которые хоть раз видели подобные события на войне, «прекрасно его поймут».

Как ранее отметил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, существует вероятность, что киевские власти могут повторить провокацию по примеру Бучи в других населённых пунктах Украины, чтобы «создать картинку».

Накануне Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.

3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

По мнению официального представителя МИД России, смысл преступления киевского режима в Буче заключается в срыве мирных переговоров и эскалации насилия.