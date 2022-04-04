Басурин допустил, что Киев повторит провокацию по примеру Бучи в других населённых пунктах
- РИА Новости
«Ту провокацию, которую они сделали в Буче, они могут сделать, в принципе, и в своих посёлках... И потом заявить, что в результате стрельбы... они привели к массовой гибели гражданского населения. Это нужно ожидать и сильно на это не обращать внимания... Им же для чего нужна эта провокация — инфоповод, картинка», — приводит слова Басурина РИА Новости.
Накануне Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.
3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.
В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению официального представителя МИД России, смысл преступления киевского режима в Буче заключается в срыве мирных переговоров и эскалации насилия.