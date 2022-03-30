Антонов прокомментировал заявление США об ответственности России в продовольственном кризисе

Заявления со стороны США о том, что Россия ответственна за продовольственный кризис на Украине и в мире, являются частью информационной войны. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши Вооружённые Силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», — отметил Антонов.

Он подчеркнул, что заявление замгоссекретаря США Уэнди Шерман об ответственности российского руководства в продовольственном кризисе на Украине и по всему миру расценивается как часть информационной войны против России.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ЕС санкциями против России подрывает экономику стран союза, обрекает европейцев на жизнь с запредельными ценами на топливо и электричество.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономикам стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что попытки изолировать Россию уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.