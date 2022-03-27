Захарова: России отказывали в доступе к биолабораториям на Украине

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Россия добивалась доступа к биологическим лабораториям на Украине и в Грузии, но получила отказ. Об этом в эфире «ТВ-Центр» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы добивались через международно-правовые институты доступа к этим лабораториям (в Грузии и на Украине. — RT). Что нам говорили?... Они же говорили фантастические вещи. Посетить лаборатории? Конечно, можно. В приёмной посидите. Есть ресепшн, есть чудесные люди, которые вас встретят, нальют вам кофе и покажут каталоги. А внутрь лабораторий ходить нельзя, ни вам, ни специализированным наблюдателям. О чём это говорит? Об экспериментах, которые там шли, которые находятся вне закона», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Она также отметила, что Пентагон использовал эти биолаборатории в военных целях.

В СК России ранее заявили, что представленные Министерством обороны России данные о биолабораториях на Украине свидетельствуют о системной работе по созданию в этой стране оружия массового поражения, направленной на подрыв безопасности России.

Бастрыкин поручил изучить сведения об источниках финансирования работ биологических лабораторий под руководством США на Украине.

24 марта в РХБЗ ВС России заявили, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.

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