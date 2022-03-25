Бастрыкин: СК России возбудил дело о создании на Украине оружия массового поражения

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о разработке биологического оружия массового поражения на Украине.

«Мы запросили у Минобороны России имеющиеся документы, а в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения, устанавливаем обстоятельства произошедшего», — заявил Бастрыкин.

Он отметил, что Запад в информационном поле отрицает наличие биолабораторий на Украине.

«Но мы помним выступления представителей США, которые утверждали обратное, говоря о наличии биологических исследовательских объектов на Украине. Сложно представить, что могло бы быть, если бы эти объекты продолжили свою деятельность», — сказал он.

В СК России ранее заявили, что представленные Министерством обороны России данные о биолабораториях на Украине свидетельствуют о системной работе по созданию в этой стране оружия массового поражения, направленной на подрыв безопасности России.

Бастрыкин поручил изучить сведения об источниках финансирования работ биологических лабораторий под руководством США на Украине.

24 марта в РХБЗ ВС России заявили, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.