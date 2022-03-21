Омбудсмен ДНР упрекнула МККК и ООН за молчание в отношении обстрела Донецка из «Точки-У»

Донецкая Народная Республика до сих пор не получила реакции от МККК и ООН на удар украинской армии из «Точки-У» по центру Донецка, в результате которого погибли более 20 человек, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Может быть, я наивная, но я до сих пор жду реакции на удар «Точкой-У» по центру Донецка. Реакции на 23 человека, которые погибли в результате данного обстрела. На ранение одного ребёнка — и не только на него, но и на остальных раненых. Почему они молчат сейчас?» — сказала она в интервью РИА Новости.

Морозова напомнила, что, как омбудсмен, она продолжает собирать информацию о каждом нарушении прав граждан республики, обо всех артобстрелах и передавать эти данные в международные организации.

«Но, к сожалению, ни одного ответа мы ещё не получили», — отметила собеседница агентства.

14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По данным, опубликованным на сайте Следственного комитета России, погибли не менее 23 мирных жителей, не участвующих в вооружённом конфликте, в том числе дети. Минздрав ДНР сообщил о 37 пострадавших.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на молчание ЕС по поводу ракетного удара.