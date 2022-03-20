Генсек НАТО Столтенберг рассказал о наращивании поддержки Украины со стороны альянса

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC заявил, что альянс наращивает поддержку Украины, в том числе на военном, гуманитарном и финансовом направлениях.
Генсек НАТО Столтенберг рассказал о наращивании поддержки Украины со стороны альянса
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Союзники по НАТО наращивают свою поддержку Украины, в том числе посредством поставок вооружений, гуманитарной помощи, а также через многомиллиардную помощь её экономике», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.

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