Генсек НАТО Столтенберг рассказал о наращивании поддержки Украины со стороны альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC заявил, что альянс наращивает поддержку Украины, в том числе на военном, гуманитарном и финансовом направлениях.

«Союзники по НАТО наращивают свою поддержку Украины, в том числе посредством поставок вооружений, гуманитарной помощи, а также через многомиллиардную помощь её экономике», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.