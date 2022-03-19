В ФРГ заявили, что НАТО не станет воюющей стороной на Украине

Короткая ссылка
НАТО не станет вмешиваться в конфликт на Украине, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
В ФРГ заявили, что НАТО не станет воюющей стороной на Украине
  • Gettyimages.ru

«НАТО не будет воюющей стороной, так это и останется», — приводит ТАСС заявление Ламбрехт, которое она сделала в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Она отметила, что Украине оказывается всесторонняя поддержка, в том числе путём поставок оружия.

Ламбрехт также выступила против идеи создания бесполётной зоны над Украиной.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить