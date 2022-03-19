В ФРГ заявили, что НАТО не станет воюющей стороной на Украине

НАТО не станет вмешиваться в конфликт на Украине, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

«НАТО не будет воюющей стороной, так это и останется», — приводит ТАСС заявление Ламбрехт, которое она сделала в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Она отметила, что Украине оказывается всесторонняя поддержка, в том числе путём поставок оружия.

Ламбрехт также выступила против идеи создания бесполётной зоны над Украиной.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.