В ФРГ заявили, что НАТО не станет воюющей стороной на Украине
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«НАТО не будет воюющей стороной, так это и останется», — приводит ТАСС заявление Ламбрехт, которое она сделала в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Она отметила, что Украине оказывается всесторонняя поддержка, в том числе путём поставок оружия.
Ламбрехт также выступила против идеи создания бесполётной зоны над Украиной.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.