Жительница Мариуполя рассказала о действиях боевиков нацбата «Азов» в городе

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Жительница Мариуполя Елена Турина в беседе с RT рассказала о действиях боевиков украинского националистического батальона «Азов» в городе.

«Они (боевики «Азова». — RT) приезжают, среди дворов ставят автоматы, вернее, эти... пулемёты… не могу ответить, какие конкретно снаряды, но факт то, что они приехали, во дворах, там, где школы, там, где люди, они оттуда стреляют, просто нет слов», — рассказала она.

Елена также заявила, что местные власти никак не помогают людям, даже не информируют о гуманитарных коридорах.

Российские вооружённые силы обеспечили 17 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тыс. человек.

Беженцы рассказали RT о ситуации в Мариуполе и о том, каким образом им удалось покинуть город.

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