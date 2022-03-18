Небензя: Мариуполь скрывает доказательства преступлений украинских радикалов

Мариуполь скрывает доказательства преступлений украинских радикалов, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

«Во-первых, он скрывает множество доказательств их преступлений. Во-вторых, они понимают, что за них придётся отвечать. Поэтому они готовы утянуть за собой в могилу хоть всё население Мариуполя», — заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, его слова приводит РИА Новости.

Небензя напомнил, что в ходе событий 2014—2015 годов Мариуполь был одним из главных центров сопротивления в ДНР.

«Этого украинские нацисты им не забыли. Утопив город в крови, они превратили его в своего рода штаб-квартиру и оплот добровольческих и нацистских батальонов, прежде всего «Азова», а также «Правого сектора»*, — отметил он.

Небензя также отметил, что украинские радикалы продолжают использовать население в качестве живого щита.

Российские вооружённые силы обеспечили 17 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тыс. человек.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).