Журналист Мамонтов не исключил связь «майдана» и биолабораторий на Украине

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Журналист Аркадий Мамонтов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» выразил мнение, что США могли помочь устроить «майдан» на Украине, в том числе из-за своих лабораторий в стране.
Журналист Мамонтов не исключил связь «майдана» и биолабораторий на Украине
  • РИА Новости

«Азаров в 2013 году, премьер-министр Украины, попытался закрыть эти лаборатории. И ровно через два месяца случился «майдан» — и Азарова отправили в отставку. Понимаете?» — сказал журналист.

Он предположил, что эти лаборатории были «настолько важны, что американская элита совершала те или иные действия, чтобы их сохранить».

«Моё личное убеждение: «майдан» — это всё было сделано не ради свободы этих украинцев, а ради сохранения этого непотопляемого авианосца, который они строили, и ради сохранения вот таких биологических скрытных военных баз», — добавил Мамонтов.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, а значит, им есть что скрывать.

Вместе с Россией Китай призвал США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.

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