В Минске найден мёртвым сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко

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Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко найден мёртвым в Минске, сообщил белорусский Следственный комитет. Ведомство рассматривает «все возможные версии произошедшего», в том числе насильственный характер смерти.
В Минске найден мёртвым сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко
  • РИА Новости

«Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время проводится осмотр и фиксируется следовая картина.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ. Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти», — пояснили там.

21 декабря прокуратура Польши предъявила обвинения в дезертирстве сбежавшему в Белоруссию солдату.

Сам Чечко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Также он заявил, что участвовал в расстреле мигрантов в Польше.

Он также сообщил Следственному комитету Белоруссии об убийстве на польско-белорусской границе более 240 человек, среди которых были беженцы и волонтёры.

Кроме того, в интервью корреспонденту RT Константину Придыбайло бывший польский военный рассказал, что на границе Польши и Белоруссии ему с сослуживцами приходилось убивать людей. 

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