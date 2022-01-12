Сбежавший в Белоруссию солдат Чечко рассказал об убийстве более 240 человек на границе

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Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил Следственному комитету Белоруссии об убийстве на польско-белорусской границе более 240 человек, среди которых были беженцы и волонтёры.
Сбежавший в Белоруссию солдат Чечко рассказал об убийстве более 240 человек на границе
  • AP

«В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населённого пункта Семянувка Республики Польша. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек», — говорится на сайте СК Белоруссии.

По словам Чечко, среди убитых были женщины, дети и волонтёры.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии намерен допросить сбежавшего из Польши военнослужащего Эмиля Чечко после его слов об убийстве людей на польской границе

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал «высосанной из пальца» историю сбежавшего в Белоруссию польского солдата об убийстве волонтёров на территории Польши возле границы.

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