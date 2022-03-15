Политолог Мезюхо прокомментировал слова Зеленского о невозможности членства Украины в НАТО

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости признания того факта, что стране не войти в состав НАТО.

«Наконец-то до украинского президента дошло, что его не ждут в Североатлантическом альянсе. Своими заявлениями о необходимости срочного вступления Украины в НАТО прямо во время специальной военной миротворческой операции России он пытался, как это говорится в народе, «взять на слабо» западную политическую элиту», — рассказал политолог.

По словам Мезюхо, если бы Зеленский отдавал отчёт своим действиям, то он должен был понять, что ни в НАТО, ни в ЕС Украину «не ждут».

«В условиях заката Украины как антироссийского проекта о реальном членстве в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе никто говорить не будет», — пояснил специалист.

Ранее Зеленский заявил о необходимости признать, что Украине не войти в состав НАТО.