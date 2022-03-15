Политолог Мезюхо прокомментировал слова Зеленского о невозможности членства Украины в НАТО
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«Наконец-то до украинского президента дошло, что его не ждут в Североатлантическом альянсе. Своими заявлениями о необходимости срочного вступления Украины в НАТО прямо во время специальной военной миротворческой операции России он пытался, как это говорится в народе, «взять на слабо» западную политическую элиту», — рассказал политолог.
По словам Мезюхо, если бы Зеленский отдавал отчёт своим действиям, то он должен был понять, что ни в НАТО, ни в ЕС Украину «не ждут».
«В условиях заката Украины как антироссийского проекта о реальном членстве в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе никто говорить не будет», — пояснил специалист.
Ранее Зеленский заявил о необходимости признать, что Украине не войти в состав НАТО.