Представитель Пентагона Кирби заявил о готовности США защищать союзников по НАТО

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Соединённые Штаты готовы защищать своих союзников по НАТО. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Представитель Пентагона Кирби заявил о готовности США защищать союзников по НАТО
  • AP
  • © Susan Walsh

«Мы очень серьёзно относимся к ст. 5 договора НАТО. Как сказали уже вице-президент и министр обороны, вооружённая атака против одного из нас считается атакой против всех», — цитирует ТАСС Кирби.

По его словам, НАТО осуществляет перемещение сил на восточном фланге на случай, если возникнет необходимость для защиты территории альянса.

Кирби подчеркнул, что «в НАТО ясно дали понять России, что территорию альянса будут защищать не только США, но и их союзники».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поделился опасениями, что Россия может «расширить свою военную деятельность» и направить её против одной из стран НАТО.

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