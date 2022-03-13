Боррель выразил опасения о возможном расширении военной деятельности России против НАТО

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поделился опасениями, что Россия может «расширить свою военную деятельность» и направить её против одной из стран НАТО.
Боррель выразил опасения о возможном расширении военной деятельности России против НАТО
  • AP
  • © Kenzo Tribouillard

«Никто не должен оправдываться перед Путиным, потому что он может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО или других государств. Есть серьёзные опасения», — заявил он в интервью CNN Türk.

Вместе с этим Боррель отметил необходимость нанести ущерб российской экономике, чтобы Москва не могла продолжать боевые действия.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала четвёртый пакет санкций против России.

В свою очередь, премьер-министр Италии Марио Драги призвал учитывать негативное влияние антироссийских санкций на экономику стран Запада.

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