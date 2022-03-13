Боррель выразил опасения о возможном расширении военной деятельности России против НАТО
- AP
- © Kenzo Tribouillard
«Никто не должен оправдываться перед Путиным, потому что он может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО или других государств. Есть серьёзные опасения», — заявил он в интервью CNN Türk.
Вместе с этим Боррель отметил необходимость нанести ущерб российской экономике, чтобы Москва не могла продолжать боевые действия.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала четвёртый пакет санкций против России.
В свою очередь, премьер-министр Италии Марио Драги призвал учитывать негативное влияние антироссийских санкций на экономику стран Запада.