Боррель выразил опасения о возможном расширении военной деятельности России против НАТО

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поделился опасениями, что Россия может «расширить свою военную деятельность» и направить её против одной из стран НАТО.

«Никто не должен оправдываться перед Путиным, потому что он может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО или других государств. Есть серьёзные опасения», — заявил он в интервью CNN Türk.

Вместе с этим Боррель отметил необходимость нанести ущерб российской экономике, чтобы Москва не могла продолжать боевые действия.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала четвёртый пакет санкций против России.

В свою очередь, премьер-министр Италии Марио Драги призвал учитывать негативное влияние антироссийских санкций на экономику стран Запада.