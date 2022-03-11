Премьер Италии призвал учитывать последствия антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Марио Драги допустил возможность усиления антироссийских санкций, но призвал учитывать их негативное влияние на экономику стран Запада.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по завершении неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Версале.

«Санкции очень тяжёлые, и они могут стать ещё тяжелее. Но мы должны осознавать, что они, как мы видим, оказывают влияние на семьи с точки зрения их покупательной способности и на предприятия с точки зрения их конкурентоспособности и поддержания производства», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала четвёртый пакет санкций против России.