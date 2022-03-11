Премьер Италии призвал учитывать последствия антироссийских санкций

Короткая ссылка
Премьер-министр Италии Марио Драги допустил возможность усиления антироссийских санкций, но призвал учитывать их негативное влияние на экономику стран Запада.
Премьер Италии призвал учитывать последствия антироссийских санкций
  • AP

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по завершении неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Версале.

«Санкции очень тяжёлые, и они могут стать ещё тяжелее. Но мы должны осознавать, что они, как мы видим, оказывают влияние на семьи с точки зрения их покупательной способности и на предприятия с точки зрения их конкурентоспособности и поддержания производства», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала четвёртый пакет санкций против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить