Премьер Италии призвал учитывать последствия антироссийских санкций
- AP
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по завершении неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Версале.
«Санкции очень тяжёлые, и они могут стать ещё тяжелее. Но мы должны осознавать, что они, как мы видим, оказывают влияние на семьи с точки зрения их покупательной способности и на предприятия с точки зрения их конкурентоспособности и поддержания производства», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала четвёртый пакет санкций против России.