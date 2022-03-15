МИД России: биологические лаборатории на Украине несут угрозу для всей Европы

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Биологические лаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но и для всей Европы, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Он отметил, что военная операция нацелена в том числе и на купирование этой угрозы.
МИД России: биологические лаборатории на Украине несут угрозу для всей Европы
  • © AP Photo / Patrick Semansky

«Что касается биолабораторий на украинской территории, они представляют опасность не только для России, но и всей Европы. Проведение российской спецоперации на Украине нацелено в том числе и на купирование этой угрозы», — сказал он.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В министерстве напомнили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта  косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.

Вместе с Россией Китай призвал США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.

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