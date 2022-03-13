Генсек НАТО Столтенберг опасается, что Россия «может планировать операции с химоружием»

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя свидетельства о работе биолабораторий под руководством США на Украине, заявил об опасениях, что Россия «может планировать химические атаки».

«Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что, возможно, Россия сама может планировать операции с химическим оружием», — сказал Столтенберг в интервью Welt.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.

Он также прокомментировал заявления его коллеги из США Линды Томас-Гринфилд, называющей пропагандой сведения о наличии военных биологических программ на Украине.

Дипломат напомнил, что её «попытки громко и голословно» сваливать на Россию вину напоминают о пословице «На воре и шапка горит».