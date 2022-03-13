Генсек НАТО Столтенберг опасается, что Россия «может планировать операции с химоружием»
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«Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что, возможно, Россия сама может планировать операции с химическим оружием», — сказал Столтенберг в интервью Welt.
10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.
При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.
Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.
Он также прокомментировал заявления его коллеги из США Линды Томас-Гринфилд, называющей пропагандой сведения о наличии военных биологических программ на Украине.
Дипломат напомнил, что её «попытки громко и голословно» сваливать на Россию вину напоминают о пословице «На воре и шапка горит».