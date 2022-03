Небензя описал комментарии США по поводу биолабораторий пословицей «На воре и шапка горит»

Российский постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал заявления его коллеги из США Линды Томас-Гринфилд, называющей пропагандой сведения о наличии военных биологических программ на Украине. Он напомнил, что её «попытки громко и голословно» сваливать на Россию вину напоминают о пословице «На воре и шапка горит».

«Когда моя американская коллега метала громы и молнии, обвиняя нас, как мы и предполагали, в пропаганде, вспомнились две вещи: во-первых, наша русская пословица «На воре и шапка горит» (Guilty mind is never at ease)», — сказал дипломат.

Чем громче и голословнее пытаются свалить вину на Россию западные коллеги, тем больше Москва убеждается, что «попали в точку», рассказывая про их «достаточно нелицеприятную деятельность на Украине», подчеркнул Небензя.

Как заявил постпред России, в распоряжении российского Минобороны оказались документы, которые подтверждают, что на Украине сформировалась сеть из по меньшей мере 30 биолабораторий, в которых занимались усилением патогенных свойств смертельных болезней, в том числе чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.