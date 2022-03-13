Итоговая явка на выборы в Туркмении составила 97,17%
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«Из общего количества избирателей на избирательных участках проголосовали 97,17%», — цитирует ТАСС Мурадова.
Он отметил, что выборы признаны проведёнными в соответствии с законом.
Ранее член ЦИК России Антон Лопатин, входящий на досрочных выборах президента Туркмении в миссию СНГ, отметил высокую явку в ходе избирательного процесса.
12 марта утром в Туркмении открылись 2577 избирательных участков для голосования на досрочных выборах президента.
На пост президента претендуют девять кандидатов.
Как отмечал нынешний глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям.