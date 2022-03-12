В Туркмении началось голосование на досрочных выборах президента

В 07:00 (05:00 по мск) в Туркмении открылись 2577 избирательных участков для голосования на досрочных выборах президента.

Как сообщает РИА Новости, избирательный процесс продлится до 19:00 (17:00 по мск).

Для граждан Туркмении, находящихся за рубежом, действует 41 избирательный участок при при дипломатических и консульских учреждениях государства.

На пост президента претендуют девять кандидатов. Отмечается, что действующее законодательство не предусматривает порога явки избирателей — соответственно, выборы будут признаны состоявшимися при любой активности граждан.

Ранее стало известно, что внеочередные выборы президента Туркмении пройдут 12 марта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым поддержал его решение о проведении внеочередных президентских выборов.