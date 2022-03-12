В Туркмении началось голосование на досрочных выборах президента

Короткая ссылка
В 07:00 (05:00 по мск) в Туркмении открылись 2577 избирательных участков для голосования на досрочных выборах президента.

Как сообщает РИА Новости, избирательный процесс продлится до 19:00 (17:00 по мск).

Для граждан Туркмении, находящихся за рубежом, действует 41 избирательный участок при при дипломатических и консульских учреждениях государства. 

На пост президента претендуют девять кандидатов. Отмечается, что действующее законодательство не предусматривает порога явки избирателей — соответственно, выборы будут признаны состоявшимися при любой активности граждан.

Ранее стало известно, что внеочередные выборы президента Туркмении пройдут 12 марта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым поддержал его решение о проведении внеочередных президентских выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить