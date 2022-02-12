Внеочередные выборы президента Туркмении пройдут 12 марта
- Gettyimages.ru
Как напоминает агентство, накануне на внеочередном заседании верхней палаты парламента президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям.
«В соответствии с поручениями президента Туркменистана Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта», — сообщил Караев.
Уточняется, что президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком и в течение предшествующих 15 лет постоянно проживавший и работавший в Туркменистане.