Внеочередные выборы президента Туркмении пройдут 12 марта. Об этом сообщил РИА Новости помощник председателя туркменского ЦИК Безирген Караев.

Как напоминает агентство, накануне на внеочередном заседании верхней палаты парламента президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям.

«В соответствии с поручениями президента Туркменистана Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта», — сообщил Караев.

Уточняется, что президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком и в течение предшествующих 15 лет постоянно проживавший и работавший в Туркменистане.