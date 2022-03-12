Международные наблюдатели отметили высокую явку на выборах в Туркмении

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Член ЦИК России Антон Лопатин, входящий на досрочных выборах президента Туркмении в миссию СНГ, отметил высокую явку в ходе избирательного процесса.
Международные наблюдатели отметили высокую явку на выборах в Туркмении
  • РИА Новости

«Участки открылись все вовремя, отмечаем высокую явку, каких-либо нарушений наша делегация не увидела», — цитирует РИА Новости Лопатина.

По его словам, международные наблюдатели посетили уже восемь участков.

Он добавил, что на участках также присутствуют местные наблюдатели.

В 07:00 (05:00 мск) в Туркмении открылось 2577 избирательных участков для голосования на досрочных выборах президента.

Для граждан, находящихся за рубежом, действует 41 избирательный участок при дипломатических и консульских учреждениях государства. 

На пост президента претендуют девять кандидатов.

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