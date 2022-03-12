Международные наблюдатели отметили высокую явку на выборах в Туркмении
- РИА Новости
«Участки открылись все вовремя, отмечаем высокую явку, каких-либо нарушений наша делегация не увидела», — цитирует РИА Новости Лопатина.
По его словам, международные наблюдатели посетили уже восемь участков.
Он добавил, что на участках также присутствуют местные наблюдатели.
В 07:00 (05:00 мск) в Туркмении открылось 2577 избирательных участков для голосования на досрочных выборах президента.
Для граждан, находящихся за рубежом, действует 41 избирательный участок при дипломатических и консульских учреждениях государства.
На пост президента претендуют девять кандидатов.