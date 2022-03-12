Явка на президентских выборах в Туркмении составила 25,24%

По данным ЦИК Туркмении, к 7:00 по мск явка на президентских выборах составила 25,24%.

«По выборам президента Туркменистана к 9 часам (07:00 мск) проголосовало 25,24% избирателей», — говорится в сообщении ЦИК.

Больше всего избирателей было зафиксировано на Балканском велаяте — 27,40%, на втором месте — город Ашхабад с показателем 25,78%. Замыкает тройку лидеров по количеству явившихся избирателей Дашогузский велаят с 25,68%.

В 07:00 (05:00 по мск) в Туркмении открылись 2577 избирательных участков для голосования на досрочных выборах президента.

Для граждан, находящихся за рубежом, действует 41 избирательный участок при дипломатических и консульских учреждениях государства.

На пост президента претендуют девять кандидатов.