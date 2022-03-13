Наблюдатели от СНГ не выявили влияющих на исход выборов нарушений в Туркмении

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Миссия наблюдателей от СНГ в ходе президентских выборов в Туркмении не выявила способных повлиять на их исход нарушений, заявил глава миссии Леонид Анфимов.
Наблюдатели от СНГ не выявили влияющих на исход выборов нарушений в Туркмении
  • © AP Photo/Alexander Vershinin

«Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов», — цитирует ТАСС Анфимова.

По его словам, выборы президента Туркмении были свободными, открытыми и конкурентными.

Ранее член ЦИК России Антон Лопатин, входящий на досрочных выборах президента Туркмении в миссию СНГ, отметил высокую явку в ходе избирательного процесса.

12 марта утром в Туркмении открылись 2577 избирательных участков для голосования на досрочных выборах президента.

На пост президента претендуют девять кандидатов.

Как отмечал нынешний глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям.

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