Наблюдатели от СНГ не выявили влияющих на исход выборов нарушений в Туркмении
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«Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов», — цитирует ТАСС Анфимова.
По его словам, выборы президента Туркмении были свободными, открытыми и конкурентными.
Ранее член ЦИК России Антон Лопатин, входящий на досрочных выборах президента Туркмении в миссию СНГ, отметил высокую явку в ходе избирательного процесса.
12 марта утром в Туркмении открылись 2577 избирательных участков для голосования на досрочных выборах президента.
На пост президента претендуют девять кандидатов.
Как отмечал нынешний глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям.