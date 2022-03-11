Зеленский заявил, что биолаборатории на Украине занимаются «обычной наукой»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что биологические лаборатории в стране остались с советских времён и занимаются «обычной наукой».

«Большинство (лабораторий. — RT)... осталось с советских времён и занимаются обычной наукой. Обычной, а не военными технологиями», — заявил Зеленский в обращении в Telegram.

Он также опроверг сообщения о создании на Украине оружия массового поражения.

«Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа... Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает», — заключил Зеленский.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе выступления в американском сенате заявила, что биолаборатории на Украине обеспечивают «биологическую безопасность».

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта отметила, что Соединённые Штаты стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.

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