Псаки: Польша заранее не проинформировала США о решении по МиГ-29

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Польша не проинформировала заблаговременно Соединённые Штаты о своём решении относительно имеющихся у неё истребителей МиГ-29. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки: Польша заранее не проинформировала США о решении по МиГ-29
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«Как вчера сообщила (на слушаниях в сенате конгресса США. — RT) наша заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, мы не были поставлены в известность об их (властей Польши. — RT) планах выступить с данным объявлением», — цитирует ТАСС Псаки.

По её словам, возможно, речь идёт о временном сбое связи между Варшавой и Вашингтоном.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поняли предложения Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине в случае принятия такого решения на уровне НАТО.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.

В правительстве Германии заявили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.

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