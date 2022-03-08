Аналитик Оленченко отреагировал на слова Зеленского о возможном признании Крыма, ЛНР и ДНР

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Дарья Ускова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление Зеленского о готовности обсуждать и искать компромисс в вопросе возможности признания Крыма и республик Донбасса.
Аналитик Оленченко отреагировал на слова Зеленского о возможном признании Крыма, ЛНР и ДНР
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  • © Anadolu Agency

«Если рассматривать Зеленского как политика, то мы видели очень много метаморфоз, его «превращений» и постоянную непоследовательность. Он редко придерживался слова, которое давал, редко старался переводить в практику те заявления, которые он делал», — сообщил аналитик.

По мнению эксперта, президент Украины зачастую делает заявления с целью выиграть время, повысить свой авторитет или создать своего рода «завесу от своих истинных намерений».

«Таким образом, это может быть желание выставить себя в лучшем свете», — предположил Оленченко.

Ранее Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса.

В интервью американскому телеканалу ABC News он также отметил, что «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.

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