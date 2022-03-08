Президент Чехии Земан наградит украинского коллегу Зеленского высшим орденом Чехии
Награда Зеленскому должна быть вручена 28 октября, в национальный праздник — День образования Чехословакии.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды во время торжеств по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Как сообщает пресс-служба офиса президента, в частности, орденом князя Ярослава Мудрого V степени были награждены актёр и певец Вахтанг Кикабидзе и главный тренер сборной команды Украины по футболу в 2016—2021 годах Андрей Шевченко.