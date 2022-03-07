Власти Ростовской области заявили о готовности к приёму беженцев с Украины

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Власти Ростовской области готовы принять жителей Украины, которые прибудут в Ростов-на-Дону через один из гуманитарных коридоров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Власти Ростовской области заявили о готовности к приёму беженцев с Украины
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Один из гуманитарных коридоров организован в направлении Ростова-на-Дону... Регион готов к приёму граждан», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, «в зависимости от ситуации беженцы могут быть размещены в ПВР Ростовской области либо направлены в другие субъекты России».

7 марта ВС России, исходя из катастрофической гуманитарной обстановки, а также в ответ на личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона к президенту Владимиру Путину, с 10:00 объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

Информация об этом доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.

При этом российские ВС будут следить за эвакуацией населения в том числе с помощью беспилотников, поэтому попытки киевских властей обвинить Россию в «срыве гуманитарной операции» бесполезны и бессмысленны, заявил гуманитарный штаб по реагированию на ситуацию на Украине.

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