Власти Ростовской области заявили о готовности к приёму беженцев с Украины
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«Один из гуманитарных коридоров организован в направлении Ростова-на-Дону... Регион готов к приёму граждан», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, «в зависимости от ситуации беженцы могут быть размещены в ПВР Ростовской области либо направлены в другие субъекты России».
7 марта ВС России, исходя из катастрофической гуманитарной обстановки, а также в ответ на личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона к президенту Владимиру Путину, с 10:00 объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.
Информация об этом доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.
При этом российские ВС будут следить за эвакуацией населения в том числе с помощью беспилотников, поэтому попытки киевских властей обвинить Россию в «срыве гуманитарной операции» бесполезны и бессмысленны, заявил гуманитарный штаб по реагированию на ситуацию на Украине.