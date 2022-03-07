Зеленский присвоил звание городов-героев шести украинским городам
«Я решил наградить специальным званием... городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха», — заявил он в видеообращении.
Ранее в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что киевские власти отвергают сотрудничество по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сум.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.
Президент России Владимир Путин сообщил, что киевские власти не выполняют договорённостей об эвакуации населения из районов боестолкновения.