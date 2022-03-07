Зеленский присвоил звание городов-героев шести украинским городам

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о присвоении звания «город-герой» шести городам страны.

«Я решил наградить специальным званием... городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха», — заявил он в видеообращении.

Ранее в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что киевские власти отвергают сотрудничество по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сум.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.

Президент России Владимир Путин сообщил, что киевские власти не выполняют договорённостей об эвакуации населения из районов боестолкновения.

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